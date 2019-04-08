Владимир Воронин: 7 апреля 2009, полиция только защищалась от агрессивной молодежи

Владимир Воронин, чья партия была у власти до протестов 7 апреля 2009, сегодня говорит, что полиция только защищалась от насилия со стороны молодежи.

Воронин настаивает на своем мнении, что это был государственный переворот. «Полиция применила дубинки против молодых людей, потому что те вели себя нагло. Полицейские были на службе, они обязаны были защищать. Чтобы каждый сумасшедший избивал полицейского? – По чьему указанию? – Был приказ защищать институт государства, а протестующие напали», – заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин в интервью ProTV.



Именно по этой причине заведенные тогда уголовные дела до сих пор не расследованы. «– Почему не продвигается следствие по этим делам? – Потому что сотрудники полиции были на службе, они не превышали своих служебных обязанностей », – добавляет Воронин. На вопрос о постановлении тогдашнего премьера Зинаиды Гречаной использовать оружие против толпы, лидер ПКРМ сказал, что она только цитировала то, что было написано в законодательстве. Напоминаем, что сегодня исполняется 10 лет со дня трагических событий 7 апреля 2009 года. Тогда начавшиеся мирно протесты перешли в насильственные действия.