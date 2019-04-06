Майя Санду: ACUM может добиться разблокирования иностранного финансирования

Если будет сформировано миноритарное правительство, как предлагалось ранее, блок „ACUM” может добиться разблокирования финансирования со стороны внешних партнеров в течение нескольких месяцев.

Заявление принадлежит председателю Партии Действие и Солидарность, сопредседателю блока „ACUM” Майе Санду. По ее мнению, возможная коалиция между ПСРМ и ДПМ не смогла бы этого добиться.

„Мы уверены, потому что мы обсуждали это, у нас есть поддержка. Мы были в Брюсселе, и я спросила, как быстро это финансирование может быть разблокировано. Это был не простой разговор, но есть серьезные вещи”, - сказала Майя Санду.

По ее мнению, „если никто из других депутатов не захочет освободить государство и вернуться к пропорциональной системе, вероятно, будут досрочные выборы, в результате которых проиграют, как блок „ACUM” , так и социалисты. В этом случае демократы только выиграют от этих вещей”, - сказала политик.

Журналист Владимир Соловьев считает, что после встречи социалистов с демократами у президента, был замечен набросок коалиции между ДПМ и ПСРМ. По его словам, первым шагом стали заявления лидеров двух партий, в которых они заявили, что существуют расхождения, но у них также есть общие точки зрения. „Очевидно, что все это было сделано в качестве подготовительного этапа”, - считает журналист. По его словам, если коалиция между ДПМ и ПСРМ будет достигнута, это будет ясно на следующей неделе, „после того как Игорь Додон вернется из Москвы”.

источник: ipn.md