Игорь Додон: Роспуск парламента мне кажется самым реальным сценарием

Игорь Додон рассказал о четырех сценариях на переговорах по формированию правительства в Молдове.

Президент отметил, что о раскладе в парламенте пока говорить рано, а из четырех возможных сценариев, о которых он рассказывал, на 60% — это роспуск парламента, передает tass.ru.

— Игорь Николаевич, в последние дни некоторые местные и зарубежные СМИ запестрели сообщениями, что Москва "давит" на президента Молдовы, выступая против возможной коалиции поддерживающей его Партии социалистов (ПСРМ) с правящей Демократической партией (ДПМ).

— Руководство России никогда не давило ни на меня, ни на социалистов. Москва всегда выступала за развитие дружественных отношений с Молдовой. Это в интересах наших народов, у которых многовековая совместная история. Конечно, руководству России ситуация в республике небезразлична. Они хотят иметь дело с молдавским правительством, с которым можно успешно развивать двустороннее сотрудничество, чтобы улучшать жизнь людей в наших странах.

— В некоторых из этих публикаций говорится о разногласиях, возникших между президентом Молдовы и Кремлем.

— Глупости. До того, как стать президентом, и после, я всегда выступал за развитие стратегического партнерства с Россией. И эту позицию я менять не намерен. Пригласив прошедшие в парламент партии на переговоры, я хочу способствовать созданию правящего большинства и правительства, которое разделяло бы позицию президента в проведении взвешенной внешней политики и работало бы в этом направлении.

То, что происходило в последние годы в российско-молдавских отношениях на уровне правительства и парламента, нельзя продолжать. Кстати, я неоднократно предупреждал бывшее правительство и парламентское большинство, что антироссийские демарши, предпринятые ими с целью понравиться некоторым политическим кругам на Западе, до добра не доведут.

— Как проходят эти консультации?

— Наметилось четыре сценария. Первый — социалисты создают правящее большинство c проевропейским правым блоком Acum ("Сейчас"), которому они первыми предложили начать переговоры, а те отказались. Второй сценарий — социалисты формируют правящее большинство с демократами. Третий сценарий — переговоры проваливаются, и правящая Демпартия создает миноритарное правительство, которое обеспечат голоса депутатов-"перебежчиков", и продолжит управлять страной, как и прежде. Думаю, Запад одобрит такую власть в Молдове. Как президент, я откажусь поддержать правительство, созданное сомнительными методами. Как и прежде, они будут искать способ обойти главу государства через подконтрольный им Конституционный суд. Созданное таким образом правительство продолжит проводить антироссийскую политику, и тогда социалисты будут вынуждены выводить своих сторонников на протесты. И без того напряженная ситуация в стране обострится. И четвертый вариант — роспуск парламента и досрочные выборы. В сложившейся ситуации мне он кажется самым реальным.

— Других сценариев нет?

— Нет.

— Как идут переговоры с Acum?

— Их лидеры ведут себя более чем странно. Сначала они отказались от переговоров с социалистами. Затем потребовали предоставить руководящие должности своим лидерам: спикера парламента — Андрею Нэстасе и премьера — Майе Санду. И поддержать выдвинутый ими пакет "антиолигархических" законопроектов. Затем все же приняли приглашение президента прийти на консультации, но, явившись к нему в резиденцию, демонстративно, перед камерами, отказались пожать ему руку.

— Это вас оскорбило?

— Оставим в стороне эмоции, через которые надо переступать ради интересов страны. После первой встречи я пригласил их продолжить консультации, но они отказались и на следующую уже не пришли. Получается, имея всего 26 из 101 мандата в парламенте, Acum хочет руками социалистов получить всю власть в стране, заняв посты и спикера, и премьера, и поддержку выдвинутых ими законопроектов, а социалистов оставить в оппозиции?

— Ряд молдавских экспертов высказали мнение, что альянс с Acum для социалистов опасен.

— С ними трудно не согласиться. Социалисты никогда не откажутся от своего курса на сближение с Россией. И никогда не согласятся на вступление республики в НАТО, за которое выступает Acum. Многие депутаты, прошедшие от этого блока в парламент, известны своей антироссийской позицией, являются ярыми сторонниками объединения с Румынией, автокефалии Молдавской православной церкви, что приведет к расколу среди верующих, один из лидеров этого блока даже судится с Митрополитом Молдовы и епископом Маркелом!

Все понимают, что социалисты с Acum никогда не смогут править страной вместе. Их возможное сотрудничество может быть временным, на очень короткий период.

— Социалисты пытались сблизить позиции, предлагали им свои условия сотрудничества?

— Как президент, я в переговорах не участвую, но насколько мне известно от руководства партии, они предложили Санду и Нэстасе сначала договориться о принципах формирования правящей коалиции, которая, на их взгляд, должна проводить взвешенную внешнюю политику. А уже потом говорить об избрании спикера, формировании правительства, голосовании за предложенные ими законопроекты. Те наотрез отказались.

— Получается, с демократами социалистам договариваться легче?

— Я бы так не сказал, хотя по многим вопросам социально-экономической политики с ними легче найти общий язык. Однако по внешней политике договариваться непросто, хотя правящая партия в последнее время внесла в нее ряд корректив, сместив акценты с интеграции в ЕС и сближения с НАТО на укрепление молдавской государственности, нейтралитета.

Но различия все же сохраняются: демократы позиционируют себя как проводники жесткого прозападного курса. Договориться здесь можно только на платформе, предложенной президентом: будущее правящее большинство должно проводить взвешенную внешнюю политику, направленную на сотрудничество как Западом, так и с Востоком, основанную на принципах постоянного нейтралитета.

Но я убежден, что наиболее вероятным выходом из сложившейся ситуации станут досрочные выборы, которые могут быть назначены, если до середины июня не удастся избрать руководство парламента. Из четырех сценариев, о которых я говорил ранее, 60% — это роспуск парламента. Остальные приходятся на три оставшихся.

— Досрочные выборы могут изменить расклад в парламенте?

— Говорить об этом пока рано. Слишком много факторов, которые могут повлиять, — от внешнеполитической обстановки до ситуации в экономике страны, которая остается очень сложной и ухудшается. Нельзя исключать, что результат будет прежним и ни одна из партий не получит в парламенте большинства для формирования правительства.

Беседовал Валерий Демидецкий.