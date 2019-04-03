Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Плохо, что у нас нет хороших отношений с соседними странами

    03.04.2019 18:50 TVC21 Новости - Политика

    Один из лидеров оппозиционного блока АКУМ Андрей Нэстасе призвал отставить в сторону геополитические споры, разделяющие народ. Заявление прозвучало в эфире программы «Главное».

    У нас должны быть взаимовыгодные отношения с Россией. Никто не против этого. У нас есть договор об ассоциации с Европейским союзом. Мы должны его имплементировать. Все обязательства РМ должны быть соблюдены, заявил Нэстасе.

    «Давайте оставим геополитику и будем имплементировать взятые на себя обязательства. Давайте делать, а не говорить об этом. А если они хотят реальных решений – то надо отставить в сторону тех, что нас разъединяет. Давайте это потом, сначала решим главные проблемы граждан», продолжил политик.

    «Плохо, что у нас нет хороших отношений с соседними странами. До этого нас довели политики, которые разделяли народ по геополитическому признаку», подытожил Нэстасе.

    Обновлено ( 03.04.2019 18:52 )  

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