Павел Филип: Евроинтеграции Молдовы мешали другие проевропейские партии

Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что будущее республики напрямую связано с европейской интеграцией. Однако, по его словам, для сохранения этого вектора необходимо изменить страну, уже сейчас делая конкретные дела для улучшения жизни граждан.

«Европейский курс необходимо сохранить, но в то же время в центре внимания должен быть гражданин Молдовы. И когда мы найдем это равновесие, когда политики будут ставить акцент не на том, что разделяет наш народ на два лагеря, а на том, что нас объединяет, тогда, я уверен, страна будет быстро шагать вперед», — заявил Филип. Премьер отметил, что правительство демократов под его руководством следовало этому принципу, однако из-за действий других политформирований ожидаемого сближения в период нахождения у власти Демократической партии не произошло.

«Направление, которое предложила Демократическая партия, — это самое проевропейское направление, которое может предложить политформирование в нашей стране. В прошлом у нас были партии, которые позиционировали себя проевропейскими, под флагом Европейского союза. Они совершали хищения и прочие неприглядные вещи в Молдове, что на время отдалило нас от Европейского союза», — заключил Павел Филип.

По Конституции Молдовы после парламентских выборов и до назначения нового правительства действующий кабинет министров, включая премьера, работает в условиях ограниченных полномочий и может лишь управлять государственными делами.

Напомним, в начале марта Демократическая партия Молдовы обратилась в Конституционный суд республики с просьбой в срочном порядке дать толкование нескольким статьям основного закона страны. ДПМ интересно, может ли правительство вместо парламента принимать законы и обеспечивать «непрерывность управления страной» в случае, если не удастся сформировать новое парламентское большинство и, соответственно, новый кабинет министров.

Ранее сообщалось, что, подводя итоги своего нахождения в должности главы молдавского правительства, Павел Филип высказал сожаление, что недостаточно активно работал над объединением с Румынией.

Эти устремления поддерживают его коллеги по Демократической партии. В частности, спикер парламента РМ Андриан Канду перед выборами заявил, что Молдова — это западное государство с будущим в Евросоюзе, поэтому власти здесь строят западное общество, а «не аналог того, что мы видим в России».