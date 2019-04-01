Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть наш мандат в Кишиневе

    01.04.2019 10:51 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ППДП Андрей Нэстасе рассказал, что его партия будет участвовать в предстоящих местных выборах, однако не ответил будет ли он бороться за пост градоначальника.

    Об этом он рассказал в эфире передачи InPROfunzime на канале ProTV.

    «На следующих местных выборах мы пойдем вместе, единым блоком, ACUM ППДП и ПДС. Что касается моего участия в выборах, об этом говорить еще рано. Мы еще не успели хорошо поработать в парламенте, а теперь идем на местные выборы. Но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть наш мандат в Кишиневе», - заявил Андрей Нэстасе.  

     

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