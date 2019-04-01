Андрей Нэстасе: мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть наш мандат в Кишиневе

Лидер ППДП Андрей Нэстасе рассказал, что его партия будет участвовать в предстоящих местных выборах, однако не ответил будет ли он бороться за пост градоначальника.

Об этом он рассказал в эфире передачи InPROfunzime на канале ProTV.

«На следующих местных выборах мы пойдем вместе, единым блоком, ACUM ППДП и ПДС. Что касается моего участия в выборах, об этом говорить еще рано. Мы еще не успели хорошо поработать в парламенте, а теперь идем на местные выборы. Но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть наш мандат в Кишиневе», - заявил Андрей Нэстасе.