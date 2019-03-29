Дорин Киртоакэ: Я хотел бы продолжить проекты, начатые в 2015 году

Проведение местных выборов под вопросом. Дату должны назначить новоиспеченные депутаты парламента. Однако, при отсутствии большинства - это практически нереальная задача. Впрочем, время еще есть.

Мандаты действующих примаров истекают 14 июня. По закону они не могут состояться раньше этого числа, но при этом день всеобщих местных выборов назначается постановлением парламента не менее чем за 60 дней до голосования.

“Действующее молдавское законодательство не устанавливает крайний срок для организации и проведения очередных местных выборов, поэтому именно парламент должен определить, когда будут проведены местные выборы” - председатель ЦИК Алина Руссу.

Дата проведения местных выборов остается под вопросом до тех пор, пока депутаты не найдут консенсуса по парламентскому большинству. Вот уже месяц народные избранники не могут договориться. Блок «ACUM» отвергает любые предложения об альянсе с другими партиями в парламенте, в то время как демократы и социалисты сыпят приглашениями. И даже разговор с президентом пока не подтолкнул никого из них на создание коалиции.Центральная избирательная комиссия готова к новому вызову и деньги на организацию местных выборов уже выделены.

“ЦИК еще в 2018 году установил смету расходов, необходимую для организации и проведения очередных местных выборов. Речь идет примерно о 140 миллионах леев”, – заявила Руссу.

Хотя до си пор не ясно, когда состоятся местные выборы, некоторые уже готовы побороться за кресло градоначальника. Среди них – бывший примар Кишинева Дорин Киртоакэ, который намерен претендовать на новый срок.

“Я хотел бы продолжить проекты, начатые в 2015 году. Речь идет о пяти больших проектах связанных с термоизоляцией зданий, транспортом, дорогами, водоснабжением и утилизацией отходов“, – сообщил по телефону Киртоакэ.

Киртоакэ также намерен проверить поддержку электората, хотя на последних парламентских выборах его не поддержали даже в родном населенном пункте – Колонице.Другой претендент на кресло столичного градоначальника – гражданский активист Михаил Багас, бывший советник временно исполняющей обязанности генпримара Сильвии Раду заявил нашему репортеру следующее:

“Да, я буду баллотироваться. На мой взгляд, сейчас должна прийти другая сила, которая знает, какие изменения должны произойти в городе. Политики и партии показали, что они ничего не могут сделать в столице”.

Об участии в выборах нынешнего временного исполняющего обязанности примара Руслана Кодряну говорить пока рано.

“Давайте подождем. Надеюсь, что в этот раз мы будем руководствоваться не эмоциями, как в 2015 году, а сделаем некоторые расчеты. Конечно я не исключаю этого” - так считает председатель Народной Европейской партии Молдовы Юрий Лянкэ.

источник: tv8.md