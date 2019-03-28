Йоханнес Хан: Грузия, Украина и Молдова должны получить полную поддержку ЕС

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ЕС выполнит данные им обещания и поддержит Грузию, Украину и Молдову в вопросе осуществления политических и экономических реформ.

Об этом заявил в ходе выступления в Европарламенте еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Когда наши партнеры достигают успехов в хорошем управлении и проведении реформ, Евросоюз тоже должен выполнить обещания. Я призван обеспечить, чтобы Грузия, Украина и Молдова получили полную поддержку, чтобы сделать демократический выбор и провести необходимые политические и экономические реформы», — заявил Хан.

По словам еврокомиссара, он также поддерживает заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что роль Евросоюза в решении «замороженных конфликтов» в Восточном соседстве должна быть «усилена».