Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Йоханнес Хан: Грузия, Украина и Молдова должны получить полную поддержку ЕС
    Фото: TVC21 ЕС выполнит данные им обещания и поддержит Грузию, Украину и Молдову в вопросе осуществления политических ...
    5
    Юрий Лянкэ может стать депутатом Европейского парламента
    Фото: TVC21 Партия PRO România, лидером которой является бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта, может включить Юрия ...
    93
    ACUM готов вести диалог с другими партиями в условиях прозрачности
    Майя Санду и Андрей Нэстасе говорят, что готовы обсудить с другими депутатами пакет законов, которые они представили, ...
    206
    Влад Плахотнюк: Мы открыты для диалога с партиями, которые хотят предотвратить политический кризис
    Демократическая партия Молдовы объявила о готовности к диалогу. С таким заявлением выступил сегодня лидер ДПМ Влад Плахотнюк ...
    96
    Игорь Додон: Я рад, что все три политические силы приняли приглашение президента
    Президент Игорь Додон пригласил на совместную дискуссию лидеров трех политформирований: ПСРМ, ДПМ и ACUM. ...
    120
    Валерий Мунтяну: Я не исключаю проведения досрочных выборов
    Бывший либерал и кандидат от блока ACUM в Оргееве на парламентских выборах Валериу Мунтяну не исключает возможности проведения ...
    283
    Павел Филип: У ДПМ есть кандидаты на любую должность
    Лидер фракции Демократической партии Павел Филип заявил, что ДПМ имеет кандидатов на любую должность в Республике Молдова. ...
    303
    Игорь Додон: Люди ждут от нас политического диалога и понимания ради изменения ситуации в стране
    Дальнейшие события полностью зависят от политического класса и от новоизбранных депутатов, а все социально-экономические, ...
    339
    Влад Цуркану: ДПМ готовится к местным выборам
    Отставка председателя Яловенского района - не случайность, а стратегия Демократической партии - для следующих местных ...
    333
    Владимир Воронин: ПКРМ стала жертвой международного заговора
    Фото: TVC21 Лидер ПКРМ Владимир Воронин дал оценку результатам своей партии на парламентских выборах. ...
    439

    • Йоханнес Хан: Грузия, Украина и Молдова должны получить полную поддержку ЕС

    28.03.2019 15:38 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    ЕС выполнит данные им обещания и поддержит Грузию, Украину и Молдову в вопросе осуществления политических и экономических реформ.

    Об этом заявил в ходе выступления в Европарламенте еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

    «Когда наши партнеры достигают успехов в хорошем управлении и проведении реформ, Евросоюз тоже должен выполнить обещания. Я призван обеспечить, чтобы Грузия, Украина и Молдова получили полную поддержку, чтобы сделать демократический выбор и провести необходимые политические и экономические реформы», — заявил Хан.

    По словам еврокомиссара, он также поддерживает заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что роль Евросоюза в решении «замороженных конфликтов» в Восточном соседстве должна быть «усилена».

    Обновлено ( 28.03.2019 15:41 )  

      cliven

      mednews

      damicom

      silca