Юрий Лянкэ может стать депутатом Европейского парламента

Фото: TVC21

Партия PRO România, лидером которой является бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта, может включить Юрия Лянкэ в свой список на выборах в Европейский парламент.

Об этом пишет портал stiripesurse.ro со ссылкой на источники, близкие к изданию.

Согласно цитируемому источнику, список PRO Romania будет выглядеть следующим образом:

1. Виктор Понта (бывший премьер-министр Румынии)

2. Корина Крецу (европейский комиссар)

3. Михай Тудосе (бывший премьер-министр Румынии)

4. Юрие Лянкэ (бывший премьер-министр Республики Молдова)

Согласно опросам общественного мнения, PRO Romania набирает от 8% до 10%, что может позволить им получить 3 мандата европарламентариев. Виктор Понта объявил, что он отзовет свою кандидатуру из списка, а возможными представителями в Европейском парламенте могут стать Корина Крецу, Михай Тудосе и Юрие Лянкэ.