Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрий Лянкэ может стать депутатом Европейского парламента

    27.03.2019 11:56 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Партия PRO România, лидером которой является бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта, может включить Юрия Лянкэ в свой список на выборах в Европейский парламент.

    Об этом пишет портал stiripesurse.ro со ссылкой на источники, близкие к изданию.

    Согласно цитируемому источнику, список PRO Romania будет выглядеть следующим образом:

    1. Виктор Понта (бывший премьер-министр Румынии)

    2. Корина Крецу (европейский комиссар)

    3. Михай Тудосе (бывший премьер-министр Румынии)

    4. Юрие Лянкэ (бывший премьер-министр Республики Молдова)

    Согласно опросам общественного мнения, PRO Romania набирает от 8% до 10%, что может позволить им получить 3 мандата европарламентариев. Виктор Понта объявил, что он отзовет свою кандидатуру из списка, а возможными представителями в Европейском парламенте могут стать Корина Крецу, Михай Тудосе и Юрие Лянкэ.

    Обновлено ( 27.03.2019 12:48 )  

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