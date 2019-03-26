Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ACUM готов вести диалог с другими партиями в условиях прозрачности

    26.03.2019 18:04 TVC21 Новости - Политика

    Майя Санду и Андрей Нэстасе говорят, что готовы обсудить с другими депутатами пакет законов, которые они представили, и выслушать другие предложения по борьбе с коррупцией при условии прозрачной парламентской платформы и присутствии прессы в зале.

    Заявления были сделаны после встречи с главой государства.

    На вопрос, почему они первыми выдвинули кандидатов на пост премьера и спикера, Санду ответила, что они не опередили другие партии. 

    В то же время Санду уточнила, что они "не те, кто подталкивает страну к досрочным выборам. Мы самые смелые".

    Что касается пакета законов, Нэстасе уточнил, что "Цель не Плахотнюк, а этот режим, укоренившийся в государственных учреждениях", отметив, что они готовы дополнить пакет другими предложениями.

    Обновлено ( 27.03.2019 11:45 )  

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