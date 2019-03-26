ACUM готов вести диалог с другими партиями в условиях прозрачности

Майя Санду и Андрей Нэстасе говорят, что готовы обсудить с другими депутатами пакет законов, которые они представили, и выслушать другие предложения по борьбе с коррупцией при условии прозрачной парламентской платформы и присутствии прессы в зале.

Заявления были сделаны после встречи с главой государства.

На вопрос, почему они первыми выдвинули кандидатов на пост премьера и спикера, Санду ответила, что они не опередили другие партии.

В то же время Санду уточнила, что они "не те, кто подталкивает страну к досрочным выборам. Мы самые смелые".

Что касается пакета законов, Нэстасе уточнил, что "Цель не Плахотнюк, а этот режим, укоренившийся в государственных учреждениях", отметив, что они готовы дополнить пакет другими предложениями.