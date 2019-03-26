Игорь Додон: Я рад, что все три политические силы приняли приглашение президента

Президент Игорь Додон пригласил на совместную дискуссию лидеров трех политформирований: ПСРМ, ДПМ и ACUM.

Зинаиду Гречаную, Влада Плахотнюка, Майю Санду и Андрея Нэстасе ждут в президентуре 2 апреля.

"Я рад, что сегодня все три политические силы приняли приглашение президента. Это означает, что они понимают, что помимо политической борьбы существуют государственные институты, которые необходимо уважать. Они проявили уважение к институту Президента", сказал Додон.



Глава государства сказал, что в ходе переговоров все три политформирования заявили, что не хотят досрочных выборов, а выступают за диалог. Он так же отметил, что должности почти не обсуждались, поскольку "сейчас они менее важны".

"Я предложил им найти возможность поговорить друг с другом", - сказал Игорь Додон.