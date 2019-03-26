Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Я рад, что все три политические силы приняли приглашение президента

    26.03.2019 17:57 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон пригласил на совместную дискуссию лидеров трех политформирований: ПСРМ, ДПМ и ACUM.

    Зинаиду Гречаную, Влада Плахотнюка, Майю Санду и Андрея Нэстасе ждут в президентуре 2 апреля.

    "Я рад, что сегодня все три политические силы приняли приглашение президента. Это означает, что они понимают, что помимо политической борьбы существуют государственные институты, которые необходимо уважать. Они проявили уважение к институту Президента", сказал Додон.


    Глава государства сказал, что в ходе переговоров все три политформирования заявили, что не хотят досрочных выборов, а выступают за диалог. Он так же отметил, что должности почти не обсуждались, поскольку "сейчас они менее важны".

    "Я предложил им найти возможность поговорить друг с другом", - сказал Игорь Додон.

    Обновлено ( 26.03.2019 18:47 )  

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