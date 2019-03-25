Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Мунтяну: Я не исключаю проведения досрочных выборов

    25.03.2019 19:36 TVC21 Новости - Политика

    Бывший либерал и кандидат от блока ACUM в Оргееве на парламентских выборах Валериу Мунтяну не исключает возможности проведения досрочных выборов.

    Это мнение он высказал в эфире телепередачи Puterea a Patra на канале N4.

    «Я не исключаю возможности проведения досрочных выборов. В этом случае все, кто сотрудничали с ДПМ будут под пристальным вниманием электората. Люди очень внимательны к этому», - сказал политик.  

    Тем не менее, Валериу Мунтяну считает, что ситуация не сильно изменится даже если досрочные выборы будут проведены.

    «Если ситуация не изменится и не поменяется система голосования, результат не будет отличаться от сегодняшнего», - сказал Валериу Мунтяну.

    Обновлено ( 25.03.2019 21:58 )  

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