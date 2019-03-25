Валерий Мунтяну: Я не исключаю проведения досрочных выборов

Бывший либерал и кандидат от блока ACUM в Оргееве на парламентских выборах Валериу Мунтяну не исключает возможности проведения досрочных выборов.

Это мнение он высказал в эфире телепередачи Puterea a Patra на канале N4.

«Я не исключаю возможности проведения досрочных выборов. В этом случае все, кто сотрудничали с ДПМ будут под пристальным вниманием электората. Люди очень внимательны к этому», - сказал политик.

Тем не менее, Валериу Мунтяну считает, что ситуация не сильно изменится даже если досрочные выборы будут проведены.

«Если ситуация не изменится и не поменяется система голосования, результат не будет отличаться от сегодняшнего», - сказал Валериу Мунтяну.