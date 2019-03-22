Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: У ДПМ есть кандидаты на любую должность

    22.03.2019 14:30 TVC21 Новости - Политика

    Лидер фракции Демократической партии Павел Филип заявил, что ДПМ имеет кандидатов на любую должность в Республике Молдова. И на должность председателя парламента, и на должность премьер-министра.

    Это способные люди, продемонстрировавшие свой потенциал. Заявление было сделано в четверг после учредительного заседания парламента, отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли у ДПМ кандидат на должность главы законодательного органа.

    Павел Филип заявил, что фракция ДПМ будет работать на основе программы, согласованной с гражданами. Она будет сосредоточена на социальных проектах, многие из которых уже внедряются. Депутат добавил, что, несмотря на то, что существует функциональный парламент, он не полностью работает, так как не удалось избрать руководящие органы, и без этого этапа практически ничего нельзя сделать.

    „К сожалению, констатируем, что это заседание было непродолжительным, и после него был инициирован этот перерыв, в течение которого, конечно же, должны проводиться дискуссии, чтобы сформировать парламентское большинство”, - заявил Павел Филип. „Я не скажу вам ничего нового, Демократическая партия пыталась вести переговоры с теми, кто входит в Блок ACUM. Возможно, если эти дискуссии состоялись бы, то это заседание было бы более эффективным. Но, к сожалению, этого не произошло”, - добавил Павел Филип.

    Что касается протеста, организованного сторонниками Блока ACUM перед заседанием парламента, Павел Филип заявил, что это демократический инструмент, но, по его мнению, проблемы решаются не на улице, а посредством дискуссий. Отвечая на вопрос об отсутствии на первом заседании нового парламента своего коллеги Андриана Канду, Павел Филип сказал, что он уехал за границу и собирался вернуться сегодня, но не успел на заседание.

    Фото: TVC21

     

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