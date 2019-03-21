Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Люди ждут от нас политического диалога и понимания ради изменения ситуации в стране

    21.03.2019 17:44 TVC21 Новости - Политика

    Дальнейшие события полностью зависят от политического класса и от новоизбранных депутатов, а все социально-экономические, политические, геополитические шаги должны иметь своей основной целью возвращение веры граждан в будущее Молдовы.

    С таким посланием обратился к депутатам президент Игорь Додон на учредительном заседании парламента X-го созыва в четверг, 21 марта.

    „Сегодня в Молдове сложилась ситуация, которой в последнее время не существовало – у страны есть законный президент и законный парламент, получившие мандат от молдавского народа. Поэтому сейчас наша общая главная задача состоит в формировании законного правительства, которое будет работать в интересах всех граждан Республики Молдова. У нас есть основополагающая цель: добиться качественных изменений в стране. Люди ждут от нас политического диалога и понимания ради изменения ситуации в стране, ради нахождения компромисса и примирения в национальных интересах”, - заявил глава государства.

    По словам Игоря Додона, в числе приоритетов должно присутствовать возвращение доверия граждан к государственным институтам. Все должны быть равны перед законом. Президент указал на необходимость качественного экономического скачка, который следует осуществить за счёт новой экономической политики, основанной на создании стимулирующих условий для инвесторов, а также на запуске новых национальных инвестиционных проектов.

    „Социальная справедливость должна быть основной целью правления. В нашей стране существует большой разрыв в доходах между различными категориями граждан. Мы обязаны обеспечить рост уровня благосостояния и социальной защиты людей на основе комплексных реформ. Граждане ждут от нового парламента и нового правительства роста пенсий и зарплат, пособий и других видов социальной помощи”, - отметил президент.

    Игорь Додон добавил, что пригласит каждую фракцию к дискуссии в Администрацию президента, с целью обсудить дальнейшие действия. Глава государства добавил, что он примет любое большинство, любое правительство, которое будет создано путём переговоров, но не примет „искусственно созданных, незаконных большинства и правительства, сформированных из перебежчиков”.

    На заседании присутствовали 97 депутатов из 101. Заседание прошло под председательством старейшего депутата. Самым возрастным депутатом, как и в парламенте предыдущего созыва, является депутат-социалист Эдуард Смирнов, которому в сентябре исполнится 80 лет.

    источник: ipn.md

    Обновлено ( 21.03.2019 17:46 )  

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