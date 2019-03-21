Влад Цуркану: ДПМ готовится к местным выборам

Отставка председателя Яловенского района - не случайность, а стратегия Демократической партии - для следующих местных выборов.

Такое мнение высказал бывший президентский советник Влад Цуркану, пишет unimedia.info.

"Мы не можем знать истинную причину этой согласованной замены. Я думаю, что это подготовка к местной избирательной кампании, а Яловены являются сложным районом для Демократической партии, поскольку там есть граждане с проевропейскими взглядами, с прорумынскими взглядами, очень хорошо информированные, и именно поэтому я думаю, что на высшем уровне руководства ДПМ возникло разочарование по поводу этой ситуации. Вот поэтому они пытаются привлечь этот электорат, чтобы публично продемонстрировать способность убеждать, которой располагает Демпартия", - сказал экс-советник президента.

Напомним, что накануне Лилиан Карману заявил о своей отставке с поста председателя района Яловень. Его место занял человек из ближнего окружения лидера ДПМ Влада Плахотнюка Геннадий Сажин. Смена главы района могла последовать после проигрыша ДПМ на выборах в двух местных одномандатных округах.