Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: ПКРМ стала жертвой международного заговора

    19.03.2019 12:19 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер ПКРМ Владимир Воронин дал оценку результатам своей партии на парламентских выборах.

    «Считаю, что Партия коммунистов стала жертвой международного заговора с участием нынешних самозваных захватчиков Молдовы. Начиная с попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года и по сегодняшний день влиятельные силы за пределами страны, как на Западе, так и на Востоке, ставили целью ликвидации партии и выведение ее за пределы властных структур. Для этих антикоммунистических и либеральных сил это - вопрос принципа. Все эти 10 лет они изощрялись в этом, и наконец у них это получилось», - заявил Воронин для tribuna.md.

     

    Обновлено ( 19.03.2019 12:34 )  

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