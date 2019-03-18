Валерий Лицкай: Особенность молдавской политики - абсолютный туман над болотом

"Особенность молдавской политики - это абсолютный туман над болотом. Никто не должен понимать, что произошло и что делать. Разбираются в этом только пять-семь человек, сидящих, образно говоря, у бочки в Кишиневе. Там все договорились. Мы находимся в руках шулеров. Додон, увидев по социологическим исследованиям, что он может "перебрать", притормозил и "соскочил" на последней неделе", - считает Лицкай.

По его словам, Молдова стала для России "геополитическим Вьетнамом".

"Такое великое государство, как США, во Вьетнаме не только завязло, но и провалилось.... И здесь (применительно к Молдове) надо уши уже приподнять, в том числе и в Москве... Я бы всех работавших там в советниках, экспертах и прочих по Молдове отправил бы, скажем мягко, в район Дальнего Востока. Здесь, на молдавском направлении, они показали полную профнепригодность. Имея 60% поддержки населения, получили то, что получили", - констатировал эксперт.

Он опасается, что "в Москве после нынешней избирательной кампании мнение в отношении ПМР, мягко говоря, изменилось, поскольку Приднестровье вставило здесь российской политике большую пилюлю".

Комментируя избрание в парламент двух депутатов-одномандатников от Приднестровья, Лицкай расценил это как создание для Молдовы "правовой основы для реинтеграции".

"Я думаю, в парламенте Молдовы будет создана комиссия по делам Приднестровья, которую эти депутаты и возглавят. Найдется еще определенное число людей, которые, например, родились в Приднестровье. И подтянут их в эту комиссию, которая будет заседать, а через некоторое время ее члены появятся в Госдуме РФ и скажут: "Ребята, так мы и есть приднестровцы!". Появятся они и в Верховной Раде Украины, где их встретят на ура, приедут и в Европарламент. Кроме того, эти два депутата станут приезжать и в Приднестровье к своим избирателям. И попробуй их не впусти", - отметил Лицкай.

источник: infotag.md