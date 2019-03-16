Влад Батрынча: ПСРМ не закрыла двери перед блоком „ACUM”

Партия социалистов не закрыла двери для переговоров перед избирательным блоком „ACUM”. Во вторник, 19 марта, внутренние органы ПСРМ вновь соберутся для принятия формированием решения, как ему предстоит действовать в дальнейшем.

Данное заявление сделал избранный депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

„Мы, партия, за которую проголосовало наибольшее количество людей, должны предлагать обществу путь, по которому надлежит идти. И мы уверены, что если данный путь будет в интересах граждан, тогда Москва, Брюссель и другие столицы мира проявят понимание”, сказал социалист в ходе передачи „Главный вопрос” телеканала НТВ Молдова.

Влад Батрынча сказал, что пока ПСРМ не разработала другого сценария, кроме переговоров с блоком „ACUM”. „Мы ознакомились со многими информациями, но они, по крайней мере, не были рассмотрены и не были приняты решения. В отличие от них, мы не закрыли ни одни двери, не обиделись”, сказал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

источник: ipn.md