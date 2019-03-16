Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Батрынча: ПСРМ не закрыла двери перед блоком „ACUM”

    16.03.2019 21:33 TVC21 Новости - Политика

    Партия социалистов не закрыла двери для переговоров перед избирательным блоком „ACUM”. Во вторник, 19 марта, внутренние органы ПСРМ вновь соберутся для принятия формированием решения, как ему предстоит действовать в дальнейшем.

    Данное заявление сделал избранный депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

    „Мы, партия, за которую проголосовало наибольшее количество людей, должны предлагать обществу путь, по которому надлежит идти. И мы уверены, что если данный путь будет в интересах граждан, тогда Москва, Брюссель и другие столицы мира проявят понимание”, сказал социалист в ходе передачи „Главный вопрос” телеканала НТВ Молдова.

    Влад Батрынча сказал, что пока ПСРМ не разработала другого сценария, кроме переговоров с блоком „ACUM”. „Мы ознакомились со многими информациями, но они, по крайней мере, не были рассмотрены и не были приняты решения. В отличие от них, мы не закрыли ни одни двери, не обиделись”, сказал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

    источник: ipn.md

     

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