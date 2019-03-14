Майя Санду: Ион Кику может стать премьер-министром Молдовы

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На вопрос о том, кто может прийти к власти в Республике Молдова, Майя Санду ответила, что возможным сценарием будет создание открытой коалиции ДПМ-ПСРМ или завуалированного альянса с «заимствованными» депутатами.

Эту точку зрения Майя Санду высказала в эфире передачи Punctul pe Azi на канале TVR Moldova, передает unimedia.info

«Прежде всего, я хочу отметить, что блок ACUM способен сформировать правительство. В ситуации, в которой у нас отняли определенное число мандатов, это сделать труднее. Чтобы было ясно, у блока есть достаточно ресурсов, смелости и знаний, чтобы прийти и изменить положение дел в Молдове», - сказала Майя Санду.

С учетом числа мандатов, полученных по итогам парламентских выборов, соучредитель блока ACUM заявила, что существует вероятность создания открытой коалиции между социалистами и демократами.

«Возможна более завуалированная коалиция с заимствованными депутатами. Иногда они хотят сохранить определенный имидж для своих избирателей или внешних партнеров», - сказала политик.

Более того, лидер ПДС не исключила в качестве возможного сценария создание правительства технократов во главе с министром финансов Ионом Кику, который, по ее мнению, может стать премьер-министром.

Также Майя Санду сказала, что досрочные выборы возможны в ситуации, если «демократы посчитают, что будет неверным афишировать свой брак с ПСРМ до местных выборов».