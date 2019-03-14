Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Ион Кику может стать премьер-министром Молдовы

    14.03.2019 11:43 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    На вопрос о том, кто может прийти к власти в Республике Молдова, Майя Санду ответила, что возможным сценарием будет создание открытой коалиции ДПМ-ПСРМ или завуалированного альянса с «заимствованными» депутатами.

    Эту точку зрения Майя Санду высказала в эфире передачи Punctul pe Azi на канале TVR Moldova, передает unimedia.info

    «Прежде всего, я хочу отметить, что блок ACUM способен сформировать правительство. В ситуации, в которой у нас отняли определенное число мандатов, это сделать труднее. Чтобы было ясно, у блока есть достаточно ресурсов, смелости и знаний, чтобы прийти и изменить положение дел в Молдове», - сказала Майя Санду.

    С учетом числа мандатов, полученных по итогам парламентских выборов, соучредитель блока ACUM заявила, что существует вероятность создания открытой коалиции между социалистами и демократами. 

    «Возможна более завуалированная коалиция с заимствованными депутатами. Иногда они хотят сохранить определенный имидж для своих избирателей или внешних партнеров», - сказала политик.

    Более того, лидер ПДС не исключила в качестве возможного сценария создание правительства технократов во главе с министром финансов Ионом Кику, который, по ее мнению, может стать премьер-министром.

    Также Майя Санду сказала, что досрочные выборы возможны в ситуации, если «демократы посчитают, что будет неверным афишировать свой брак с ПСРМ до местных выборов».

     

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