Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Блок ACUM отказался от коалиции с ПСРМ

    12.03.2019 17:21 TVC21 Новости - Политика

    Избирательный блок "ACUM" отказался от предварительных переговоров с ПСРМ по формированию парламентской коалиции. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил сопредседатель формирования Андрей Нэстасе.

    «Мы, в избирательном блоке "ACUM", заключили единственное партнерство с гражданами Республики Молдова. Я подписал публичное обязательство. Мы неоднократно повторяли, что мы не такие, как они, мы уважаем данное нами слово и обязательства, - заявил Нэстасе, передает tv8.md.

    В то же время он подчеркнул, что блок "ACUM" не намерен вступать в эту опасную игру: "Если мы пойдем на это, то определенно разочаруем людей".

    В свою очередь, другой сопредседатель "ACUM" Майя Санду заявила, что депутаты избирательного блока получили голоса граждан, чтобы освободить государство от олигархов.

    "Мы подтверждаем наше обязательство не вступать в альянсы с ДПМ, ПСРМ и партией "Шор". Мы предлагаем срочно принять ряд законов, направленных на освобождение государства от контроля Плахотнюка", - подчеркнула Санду, добавив, что представители "ACUM" не пойдут на встречу с социалистами. 

     

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