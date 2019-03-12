Блок ACUM отказался от коалиции с ПСРМ

Избирательный блок "ACUM" отказался от предварительных переговоров с ПСРМ по формированию парламентской коалиции. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил сопредседатель формирования Андрей Нэстасе.

«Мы, в избирательном блоке "ACUM", заключили единственное партнерство с гражданами Республики Молдова. Я подписал публичное обязательство. Мы неоднократно повторяли, что мы не такие, как они, мы уважаем данное нами слово и обязательства, - заявил Нэстасе, передает tv8.md.

В то же время он подчеркнул, что блок "ACUM" не намерен вступать в эту опасную игру: "Если мы пойдем на это, то определенно разочаруем людей".

В свою очередь, другой сопредседатель "ACUM" Майя Санду заявила, что депутаты избирательного блока получили голоса граждан, чтобы освободить государство от олигархов.

"Мы подтверждаем наше обязательство не вступать в альянсы с ДПМ, ПСРМ и партией "Шор". Мы предлагаем срочно принять ряд законов, направленных на освобождение государства от контроля Плахотнюка", - подчеркнула Санду, добавив, что представители "ACUM" не пойдут на встречу с социалистами.