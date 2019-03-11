ПСРМ пригласила блок ACUM к переговорам. Об этом говорится в заявлении формирования, принятом и обнародованном 11 марта.

Текст документа:

"9 марта 2019 Конституционный суд утвердил результаты парламентских выборов от 24 февраля 2019 года, а также мандаты депутатов нового парламента.

Прошедшая избирательная кампания была одной из самых непростых за всю историю Республики Молдова. От имени Партии социалистов, а также всех кандидатов, которые избирались от имени партии в одномандатных округах, хотим поблагодарить более 440 тысяч наших избирателей за оказанное доверие.

Несмотря на все нападки, использование грязных политических технологий, дезинформацию и манипулирование общественным мнением, Партия социалистов одержала уверенную победу на этих выборах, получив 35 мандатов из 101. Это возлагает большую ответственность на партию и на каждого члена команды ПСРМ. Общемировая практика и стандарты говорят о том, что именно партия, победившая на выборах, инициирует дискуссии и переговоры по созданию парламентского большинства и формированию правительства.

Мы считаем, что именно сейчас настал момент, когда мы можем начать данные предварительные дискуссии относительно будущего сотрудничества в парламенте.

ПСРМ в качестве партии, одержавшей победу на выборах 24 февраля готова обсудить формирование парламентского большинства, исходя их нескольких принципов, которые будут лежать в основе любого политического сотрудничества:

– гарантия государственности, нейтралитета Республики Молдова и реинтеграция страны;

– сбалансированная внешняя политика через укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией и взаимовыгодное сотрудничество с Европейским союзом, США и другими странами;

– уважение прав каждого гражданина Республики Молдова вне зависимости от их национальности или принадлежности к этническим группам;

– экономическое развитие и создание новых рабочих мест

– социальная защита и защита традиционных ценностей нашего народа.

С этих базовых принципов мы начнем обсуждения с депутатами вновь избранного парламента. Для ПСРМ не так просто вести диалог с партиями и политиками, к которым у нас есть серьезные аргументированные претензии. Многие их них напрямую несут ответственность за правление последних десяти лет. Тем не менее, прежде всего мы ставим на первый план интересы граждан и их желание жить в стране с высоким уровнем жизни. Также из уважения к выбору наших сограждан, мы должны найти решения для того, чтобы в стране как можно быстрее были сформированы стабильно работающие институты государства в интересах каждого гражданина Республики Молдова.

Партия социалистов не стремится спровоцировать досрочные парламентские выборы, даже несмотря на то, что полностью готова к проведению избирательной кампании. Тем не менее, приходится констатировать, что некоторые политики и политические силы стремятся спровоцировать досрочные выборы. Ни одно правительство, которое заявит о том, что собирается сделать что-то положительное для людей не может сделать это без участия ПСРМ, партии, победившей на выборах и единственной, которая не участвовала в разрушительном правлении последних лет. Любая политическая комбинация между блоком ACUM и Демократической партией является ничем иным, как продолжением разрушительных альянсов за европейскую интеграцию, правивших начиная с 2009 года.

Будущее парламентское большинство должно быть сформировано вокруг ПСРМ, партии, которая больше всех представлена в парламенте. Поэтому мы объявляем о начале официальных предварительных переговоров на эту тему.

По итогам заседания Политического исполнительного комитета Партии социалистов, было принято решение, в первую очередь, пригласить на переговоры блок ACUM.

Это решение базируется на том факте, что ПСРМ и ACUM являются главными оппозиционными силами по обе стороны политического спектра страны. Мы также сотрудничали с некоторыми политиками из этого блока в прошлом, вместе организовали протесты против власти и теперь хотим определить, если между нашими политическими силами еще есть точки соприкосновения, на основе которых могло бы вырисоваться будущее политическое сотрудничество.

Исходя из вышесказанного, мы приглашаем лидеров блока ACUM завтра, во вторник, 12 марта в 15-00 в офис ПСРМ для проведения предварительных переговоров. Время и день могут быть изменены исходя повестки дня обеих партий.

Хотим обратить внимание на факт, что мы не начинаем переговоры по формированию парламентского большинства. На данном этапе речь идет лишь о предварительных переговорах, в ходе которых мы хотим понять, каковы планы партий в новом парламенте. После того, как мы проведем данные предварительные дискуссии и узнаем о планах политформирований, мы объявим о дальнейших шагах – с кем, что и в какой форме обсуждаем.

Для Партии социалистов приоритетной целью является формирование парламентского большинства и правительства, которое по-настоящему начнет работать для страны, для собственных граждан. В этом контексте мы готовы проявить гибкость в переговорах, хотим внести свой вклад в укрепление государственных институтов, но не позволим быть втянутыми в политическую борьбу между другими партиями, направленную на взаимное уничтожение, либо в исключительно политических целях. Мы считаем, что государственные институты должны быть деполитизированы и независимы, а контроль над ними не должен передаваться из рук одной партии в руки другой.

ПСРМ будет опираться на вышеуказанные базовые принципы в ходе предварительных обсуждений, а также в дальнейшем, в ходе переговоров по формированию парламентского большинства."

источник: aif.md