Игорь Додон готов принять альянс между ПСРМ и ACUM

У них много различий, но их объединяет обещание сменить власть, заявил президент Игорь Додон.

Партия социалистов заняла правильную позицию, заявив о том, что до признания выборов и их результатов Конституционным судом не будет вести переговоры ни с одной из прошедших в парламент партий. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках программы "Puterea a Patra".

– Во-первых, они заняли первое место. Во-вторых, они ясно заявляют о том, что не о чем говорить до тех пор, пока КС не одобрит мандаты. Да, ЦИК заявил о 35 мандатах, но социалисты оспорили результаты голосования еще в 6 округах, так что может быть и 40 мандатов. Но может быть и такая ситуация, что результаты оспорили в тех округах, где, наоборот, выиграли социалисты, и в итоге у них может быть 32-33 мандата. Поэтому социалисты заняли правильную позицию: они ждут решения Конституционного суда, после чего, на правах партии, занявшей первое место на выборах и получившей наибольшее число мандатов, они могут выступить с какими-либо предложениями, – сказал он.

По мнению главы государства, в сложившейся ситуации было бы логично, чтобы социалисты вместе с “правой” оппозицией посмотрели бы, что они могут сделать вместе против нынешней власти. Додон признал, что у ПСРМ и блока “Акум” много принципиальных различий и разногласий, но есть и общее: обе партии заявили, что сделают всё возможное, чтобы сменить действующее правительство. Однако глава государства осудил тот факт, что каждый день “правая” оппозиция нападает исключительно на ПСРМ, на него лично и на его семью, в то время как ни социалисты, ни он сам никого не атаковали.

– Я всё понимаю, но не стоит переходить на личности. Разве вы видели хоть раз в этой жесткой политической борьбе, чтобы я нападал на семью какого-либо оппонента? При чем здесь моя жена, первая леди, которая помогла более 200000 людей за последние 2,5 года? И тогда возникает вопрос: это попытка найти партнеров против Демпартии? Для чего вы пришли в парламент? Если у вас общая цель – свергнуть правительство – ищите общий язык и двигайтесь вперед. Как говорят русские – “определитесь”. Чего вы хотите: просто сидеть в парламенте или достигнуть конкретного результата? – отметил он.

источник: aif.md