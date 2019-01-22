Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк: Мы убеждены в рекордных результатах ДПМ

    22.01.2019 19:27 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер ДПМ Влад Плахотнюк обратился с посланием ко всем участникам парламентских выборов, призвав их к проведению честной избирательной кампании.

    "Я хочу сделать краткое обращение ко всем кандидатам, участвующим в предвыборной гонке. Воздержитесь от обмана, провокаций и манипуляций. Следует проявлять уважение ко всем электоральным конкурентам. Пусть избиратели свободно решат и реализуют свое право голоса демократическим путем. Все текущие опросы показывают, что ДПМ регистрирует самый высокий рост и наиболее впечатляющую динамику с точки зрения доверия граждан. Мы убеждены в рекордных результатах ДПМ, но в то же время полагаемся на честные, прозрачные выборы для всех конкурентов", - заявил Плахотнюк, передает unimedia.info.

    Напомним, что председатель ДПМ возглавил избирательный список формирования. Он также баллотируется по одномандатному округу №17 (Ниспорены-Страшены).

     

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