Воронин о Санду: Она разрушила систему образования в стране

Лидер ПДС Майя Санду решила баллотироваться от диаспоры, потому что не может рассчитывать на голоса избирателей дома, где она дискредитировал себя как политик. Это мнение председателя ПКРМ Владимира Воронина. Заявления были сделаны на в ток-шоу «Главное».

«В Молдове она абсолютно дискредитировала себя, а представители диаспоры не знают всех реалий страны, поэтому могут проголосовать за таких кандидатов. Она бежит туда, чтобы США обеспечили ей победу, но кто за это проголосует? Вот почему она убегает. В Республике Молдова она строит из себя мироносицу, а затем объявляет, что будет баллотироваться от диаспоры и там будет поддерживаться теми, кто пихает ее нам в определенных целях», - сказал Воронин.

Председатель ПКРМ считает, что стране не нужны такие лидеры, как Майя Санду. «Нам не нужна она как депутат от диаспоры. В Министерстве образования было сделано много вещей, которые сегодня никто не может разобраться, столько всего она натворила. Это разрушило систему образования в нашей стране, уничтожило многих молодых людей, и теперь мы должны проголосовать за нее как за депутата парламента, чтобы она и там натворила дел?», эмоционально прокомментировал лидер коммунистов.