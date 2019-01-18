Андриан Канду: Сертификаты неподкупности являются одним из элементов профилактики коррупции

Сертификаты неподкупности для выборов, выданные Национальным органом по неподкупности (НОН), являются инструментом предупреждения коррупции. Также с их помощью может быть проверена динамика доходов человека. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду, передает IPN.

„Цель сертификатов неподкупности совсем иная, чем поняли некоторые. А именно, сертификат неподкупности является правовым инструментом, который заставляет человека декларировать свои доходы, чтобы впоследствии эти доходы были проверены, чтобы были на контроле учреждений и общества в отношении всего, что означает доход, имущество этого человека”, - отметил глава законодательного органа в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.



По его словам, с помощью процесса выдачи сертификатов неподкупности, граждане Республики Молдова имеют возможность увидеть декларации о доходах всех тех, кто вступил в предвыборную гонку. „Более того, теперь избиратели, но и НОН, будут иметь возможность проверить, с чем пришел кандидат в избирательную кампанию и как разбогател за время работы в парламенте или в правительстве, чтобы затем санкционировать его”, - отметил Андриан Канду.



Кроме того, председатель парламента попросил Национальный орган по неподкупности объяснить ситуацию, связанную с сертификатом неподкупности, выданный примару города Рышкань Виктору Богатько, который объявил о своем намерении баллотироваться на парламентских выборах.



Андриан Канду потребовал объяснений у НОН после того, как в прессе были опубликованы сертификаты неподкупности двух потенциальных кандидатов, которые, будучи осуждены судом первой инстанции, получили разные документы от Национального органа по неподкупности. Речь идет о сложившем полномочия примаре города Орхей Илане Шоре и примаре города Рышкань Викторе Богатько, потенциального кандидата в депутаты в избирательном округе №. 4, Рышкань. В случае Богатько, в свидетельстве о неподкупности отмечено, что он был осужден по ст. 326, ч. 2 Уголовного кодекса Республики Молдова, а в свидетельстве Шора, который, так же, был приговорен судом первой инстанции, не упоминается этот факт.

Источник: ipn.md