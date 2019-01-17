Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Новое уголовное дело на Филата передано в суд

    17.01.2019 10:12 TVC21 Новости - Политика

    Прокуроры завершили уголовное расследование и направили в суд новое дело, одним из фигурантов которого стал бывший премьер-министр Влад Филат.

    Его обвиняют в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, передает noi.md.

    По словам прокуроров, в 2013 году обвиняемые, преследующие цель сокрытия финансовых средств в особо крупных размерах, исходящих от коррупционных правонарушений, прибегали к отмыванию денег. 

    Они обратились к аффилированному лицу с просьбой сделать перевод. Законодатели установили, что бывший премьер-министр подписал контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на предвыборную кампанию 2014 года. 

    За услуги по контракту обвиняемый заплатил компании-нерезиденту в общей сложности 12 847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов компаний-посредников. Используемые финансовые средства были получены от незаконного вывода денег из Banca de Economii. 

    Власти США подтвердили, что американская компания оказывала консультационные услуги политической партии в Республике Молдова. Прокуроры установили, что упомянутые деньги были получены обвиняемым в результате совершения преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния и коррупцией, за что бывший премьер-министр осужден и отбывает наказание в настоящее время в исправительном учреждении. 

    Обвиняемый не признает свою вину. За преступления, связанные с отмыванием денег, законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

     

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