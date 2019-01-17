Новое уголовное дело на Филата передано в суд

Прокуроры завершили уголовное расследование и направили в суд новое дело, одним из фигурантов которого стал бывший премьер-министр Влад Филат.

Его обвиняют в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, передает noi.md.

По словам прокуроров, в 2013 году обвиняемые, преследующие цель сокрытия финансовых средств в особо крупных размерах, исходящих от коррупционных правонарушений, прибегали к отмыванию денег.

Они обратились к аффилированному лицу с просьбой сделать перевод. Законодатели установили, что бывший премьер-министр подписал контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на предвыборную кампанию 2014 года.

За услуги по контракту обвиняемый заплатил компании-нерезиденту в общей сложности 12 847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов компаний-посредников. Используемые финансовые средства были получены от незаконного вывода денег из Banca de Economii.

Власти США подтвердили, что американская компания оказывала консультационные услуги политической партии в Республике Молдова. Прокуроры установили, что упомянутые деньги были получены обвиняемым в результате совершения преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния и коррупцией, за что бывший премьер-министр осужден и отбывает наказание в настоящее время в исправительном учреждении.

Обвиняемый не признает свою вину. За преступления, связанные с отмыванием денег, законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет