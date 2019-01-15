Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дорин Киртоакэ будет баллотироваться в одномандатном округе №32 в Кишиневе

    15.01.2019 18:27 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ будет баллотироваться в одномандатном округе №32 в Кишиневе. Об этом лидер Либеральной партии заявил после возложения цветов к бюсту Михая Эминеску.

    „Собрано уже более 500 подписей. Поддержка есть, но пойдем до конца, чтобы увидеть точку зрения большинства граждан, и когда будет подтверждена поддержка, зарегистрируемся”, - отметил бывший примар.

    Одномандатный округ №32 включает избирательные участки 285-288 из коммуны Бубуечь; 289 и 290 из Будешть; 291-294 из Чореску; 308 и 309 из Колоница; 310 из Кондрица; 261 из Крикова, 295 из Крузешть; 311 и 312 из Гидигич; 296-298 из Грэтиешть; 299-302 из Стэучень; 303 из Тохатин; 274-277 из Вадул-луй-Водэ и 278 из Ватра.

    Как отмечено на странице Центральной Избирательной Комиссии, до сих пор в этом округе были зарегистрированы два кандидата: примар коммуны Будешть Нина Костюк от Демократической партии и Светлана Попа от Партии социалистов.

    Обновлено ( 15.01.2019 18:28 )  

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