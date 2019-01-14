ЦИК зарегистрировал Майю Санду в качестве кандидата на выборах

Лидер ПДС Майя Санду была зарегистрирована в качестве кандидата от блока ACUM на парламентских выборах по избирательному округу № 50 - Западная Европа.

Постановление было утверждено сегодня на заседании ЦИК. Согласно решению, из 491 подписи действительными были 465.

Соперниками Майи Санду по этому избирательному округу стали Вадим Ротарь (ПСРМ), Ольга Копту (ДПМ), Василе Калмацуй (ЛП), Георге Фурдуй (НЛП), Татьяна Платон (партия «ШОР»), Наталья Яцко (Экологическая партия Молдовы) и независимые кандидаты Леонард Макарь, Георгий Бобейка, Леонид Фалкас, Валентина Джамэна, Надежда Барбарова, Стела Стынгач и Олег Брега.