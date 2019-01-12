Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко: "Наша партия" будет принимать самостоятельное участие в выборах

    12.01.2019 12:49 TVC21 Новости - Политика

    Заместитель председателя Политической партии „Partidul Nostru” („Наша партия”) Дмитрий Чубашенко не исключает, что данное формирование или некоторые из кандидатов партии могут не быть зарегистрированными в качестве электоральных конкурентов на парламентских выборах, которые состоятся в феврале.

    Или, даже если партия будет зарегистрирована, в дальнейшем она может быть исключена из предвыборной гонки. Дмитрий Чубашенко заявил об этом в передаче „Главное”.

    „Столько времени, пока нас не сбили, мы продолжает летать”, отметил политик. Что касается возможного избирательного блока, Дмитрий Чубашенко сказал, что формирование будет принимать самостоятельное участие в выборах и уже поздно зарегистрировать блок. На следующей неделе представители формирования представят в избирательные советы подписи в поддержку кандидатов. Некоторые представители партии, которые намерены баллотироваться на выборах, еще не получили справки о неподкупности от Национального агентства по неподкупности.

    Дмитрий Чубашенко сказал также, что формирование может бойкотировать парламентские выборы, если бы к данному мероприятию присоединились и другие партии. „Если правая и проевропейская оппозиция примет участие в выборах, тогда Запад признает эти выборы. В настоящее время законность выборов и молдавских властей предоставляет Запад”, сказал политик.

    Парламентские выборы состоятся 24 февраля.

     

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