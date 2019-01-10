Серджиу Мокану: С того момента, как Молдову разделили на округа, мы создали большую проблему, которая породит довольно серьезные последствия

Лидер Политической партии „Движение против мафии” Серджиу Мокану утверждает, что его формирование не участвует в следующих парламентских выборах по одномандатным округам, потому что не признает смешанную избирательную систему. По его словам, партия бойкотировала бы эти выборы, если бы все партии поступили бы так же единым фронтом.

Лидер Движения против мафии утверждает, что партия бойкотирует частично избирательную систему, участвуя в парламентских выборах только в общенациональном округе. „Мы, Движение против мафии, частично бойкотируем эту кампанию, потому что не нашли партнеров по бойкоту, поскольку все бросились голодные в предвыборную кампанию, в которой хотят получить мандат в одномандатном округе”, - заявил Серджиу Мокану в ходе передачи „Candidat” на телеканале TVC21.



Серджиу Мокану признает, что участвует в кампании для того, чтобы воспользоваться предвыборной агитацией, через которую может передать сообщение партии. „В этой избирательной кампании мы идем только со списком кандидатов, только для той части парламента, которая избирается по партийным спискам, как было до сих пор, по пропорциональной систему”, - отметил политик.



По мнению Серджиу Мокану, Республика Молдов с 1994 года была довольно стабильным государством именно потому, что имела один избирательный округ и была пропорциональная система голосования. „С того момента, когда мы разделили Республику Молдова на округа, мы создали большую проблему, которая породит довольно серьезные последствия для нормального функционирования государства”, - заявил политик.