Владимир Воронин: смешанная система предполагает, что выборы будут сфальсифицированы

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Парламентские выборы 24 февраля будут самыми фальсифицированными в истории. Такого мнения придерживается лидер ПКРМ Владимир Воронин.

Он отметил, что за этими нарушениями стоит новая избирательная система, которая, по его мнению, вызывает много вопросов.

«На самом деле, все выборы являются соревнованием. Мы приняли участие в этом состязании, как любой спортсмен. К сожалению, закон, который был принят для защиты чьих-то интересов, вызывает много вопросов и препятствий, в том числе и для нашей партии. Это очень сложно. Мы до сих пор не можем разобраться, в какие избирательные округа входят села и населенные пункты. Это создает сложности в нашей деятельности. Эта смешанная система предполагает, что выборы будут сфальсифицированы», - заявил Владимир Воронин в интервью для портала rise.md.

Грядущие парламентские выборы впервые в истории пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.