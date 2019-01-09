Ион Чебан: В 2019 году, вместе с фракцией социалистов, мы продолжим работать на благо столицы

Председатель фракции социалистов в Муниципальном Совете Кишинева Ион Чебан запланировал на 2019 год продолжить все то, что было начато в 2018 году, и дать старт новым проектам для улучшения жизни граждан.

«В 2019 году, вместе с фракцией социалистов, мы продолжим работать на благо столицы. Мы будем активными, будем выдвигать инициативы, чтобы решить хотя бы некоторые проблемы кишиневцев. С другой стороны, в 2019 году состоятся парламентские выборы, а затем – местные, но самым главным для нас является продолжение работы над изменением качества жизни жителей муниципия, потому что для нас приоритетом являются именно они», – заявил Ион Чебан.