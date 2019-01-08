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«Партия социалистов готова к парламентским выборам», – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаная после регистрации.

Глава политформирования отметила, что еще предстоят процедурные вопросы регистрации кандидатов ПСРМ по одномандатным округам.

«Кандидаты Партии социалистов будут участвовать в парламентских выборах во всех округах», – сказала Зинаида Гречаный.

Напомним, что списки кандидатов в депутаты Парламента РМ были утверждены Республиканским советом ПСРМ 26 декабря. В этот же день Партия социалистов подала документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию.

2 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя ПСРМ Зинаиду Гречаный для участия в выборах в качестве кандидата в депутаты Парламента РМ по Бричанскому одномандатному округу №1.