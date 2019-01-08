Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кандидаты Партии социалистов будут участвовать в парламентских выборах во всех округах

    08.01.2019 13:25 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    «Партия социалистов готова к парламентским выборам», – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаная после регистрации. 

    Глава политформирования отметила, что еще предстоят процедурные вопросы регистрации кандидатов ПСРМ по одномандатным округам.

    «Кандидаты Партии социалистов будут участвовать в парламентских выборах во всех округах», – сказала Зинаида Гречаный.

    Напомним, что списки кандидатов в депутаты Парламента РМ были утверждены Республиканским советом ПСРМ 26 декабря. В этот же день Партия социалистов подала документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию.

    2 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя ПСРМ Зинаиду Гречаный для участия в выборах в качестве кандидата в депутаты Парламента РМ по Бричанскому одномандатному округу №1.

     

       

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