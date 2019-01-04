Председатель ДПМ Влад Плахотнюк - официально кандидат в депутаты

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Председатель Демпартии Влад Плахотнюк - официально кандидат в депутаты. Он будет первым в бюллетене в Ниспоренском районе. Решение о его регистрации принял избирательный совет округа №17.

В поддержку лидера демократов собрали больше тысячи подписей. Удостоверение кандидата он получит в ближайшие дни. "Я рад, что окружная комиссия зарегистрировала кандидатуру Влада Плахотнюка. Я знаю, что мы победим. Влад Плахотнюк помогал жителям Ниспоренского района не только в преддверии выборов. Он был рядом с ними всегда", - сказал председатель территориальной организации ДПМ Ниспорен Василий Бытка.

Влад Плахотнюк в политике с 2010-го года, когда он стал депутатом и вице-председателем парламента. В 213-м году он отказался мандата депутата, чтобы посвящать больше времени встречам с жителями страны и социальным проектам. Затем вернулся в парламент, а в 2016 году был избран председателем Демократической партии.