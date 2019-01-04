Председатель ДПМ Влад Плахотнюк - официально кандидат в депутаты

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Андрей Нэстасе призвал избирателей отказать в поддержке независимым кандидатам
    На этих парламентских выборах нет места независимым кандидатам. Такого мнения придерживается председатель ППДП и один ...
    149
    Серджиу Мокану: С того момента, как Молдову разделили на округа, мы создали большую проблему, которая породит довольно серьезные последствия
    Лидер Политической партии „Движение против мафии” Серджиу Мокану утверждает, что его формирование не участвует ...
    165
    Владимир Воронин: смешанная система предполагает, что выборы будут сфальсифицированы
    Фото: TVC21 Парламентские выборы 24 февраля будут самыми фальсифицированными в истории. Такого мнения придерживается ...
    252
    Ион Чебан: В 2019 году, вместе с фракцией социалистов, мы продолжим работать на благо столицы
    Председатель фракции социалистов в Муниципальном Совете Кишинева  Ион Чебан запланировал на 2019 год продолжить все ...
    227
    Кандидаты Партии социалистов будут участвовать в парламентских выборах во всех округах
    Фото: TVC21 «Партия социалистов готова к парламентским выборам», – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаная ...
    346
    Число зарегистрировавшихся к выборам молдаван диаспоры удвоилось
    Фото: TVC21 Число граждан Республики Молдова с правом голоса, проживающих за границей, которые зарегистрировались предварительно ...
    177
    Иван Дьяков: Необходима политическая воля для построения правового государства
    Республике Молдова не удалось стать правовым государством. Соответствующее заявление сделал для радиостанции „Свободная ...
    374
    Майя Санду: Я надеюсь привлечь еще больше голосов из диаспоры за блок ACUM
    Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что решением баллотироваться от блока ACUM в округе №50 Западная ...
    599
    Экспорт молдавского вина в прошлом году увеличился на 9%
    Экспорт молдавского вина в прошлом году вырос на девять процентов или почти на десять миллионов бутылок по сравнению ...
    195
    Игорь Додон сделал перестановки в Высшем совете безопасности
    Президент Молдовы Игорь Додон внес изменения в  состав Высшего совета безопасности. ...
    240

    • Председатель ДПМ Влад Плахотнюк - официально кандидат в депутаты

    04.01.2019 15:45 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель Демпартии Влад Плахотнюк - официально кандидат в депутаты. Он будет первым в бюллетене в Ниспоренском районе. Решение о его регистрации принял избирательный совет округа №17.

    В поддержку лидера демократов собрали больше тысячи подписей. Удостоверение кандидата он получит в ближайшие дни. "Я рад, что окружная комиссия зарегистрировала кандидатуру Влада Плахотнюка. Я знаю, что мы победим. Влад Плахотнюк помогал жителям Ниспоренского района не только в преддверии выборов. Он был рядом с ними всегда", - сказал председатель территориальной организации ДПМ Ниспорен Василий Бытка.

    Влад Плахотнюк в политике с 2010-го года, когда он стал депутатом и вице-председателем парламента. В 213-м году он отказался мандата депутата, чтобы посвящать больше времени встречам с жителями страны и социальным проектам. Затем вернулся в парламент, а в 2016 году был избран председателем Демократической партии.

    Обновлено ( 04.01.2019 15:48 )  

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca