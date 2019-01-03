Лянкэ: Председательство Румынии в ЕС - это уникальная возможность для активизации отношений Молдова-ЕС

Об этом заявил заместитель премьер-министра по европейской интеграции Юрие Лянкэ в контексте перенятия Румынией председательства в ЕС с 1 января 2019 года - спустя 12 лет после вступления в ЕС в 2007 году.

По словам молдавского чиновника, помимо многих проблем, с которыми сталкивается ЕС (достаточно упомянуть только "Brexit"), Румыния несет ответственность и дает возможность сохранить на первом плане повестки дня ЕС развитие восточного соседства (особенно в нынешнем геополитическом контексте); вопросы энергетической и информационной безопасности, проблему войны на Украине и "замороженных конфликтов" в Черноморском бассейне.

«И последнее, но не менее важное: мы рассчитываем на поддержку Бухареста в организации более широких дебатов в ЕС о необходимости предложить Республике Молдова четкую перспективу присоединения к ЕС», - добавил Юрие Лянкэ.