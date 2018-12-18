Александр Жиздан: Полиция готова исполнять свои обязанности в период выборов

Министр внутренних дел Александру Жиздан заявил, что полиция готова исполнять свои функциональные обязанности и в период выборов. Об этом он сказал в ходе передачи на частном телеканале.

"Задача полиции - и в период избирательной кампании обеспечить охрану общественного порядка, безопасность избирательных участков. Полиция будет действовать в строгом соответствии с законом", - сказал министр.

Он заявил о готовности также обеспечить охрану кандидатов в депутаты, если будет такая необходимость. В то же время, глава МВД опроверг утверждения лидера Партии действия и солидарности (PAS) Майи Санду о том, что полиция следит за ней в ходе избирательной кампании. Ранее, политик опубликовала в социальных сетях видео с двумя полицейскими в гражданской одежде, которые следовали за ней во время встреч с избирателями.

"Это дешевый пиар, никто не следит за Майей Санду. Да, это были полицейские, которые занимаются борьбой с преступностью, они случайно оказались в том месте. Согласен с тем, что полицейские отреагировали неправильно. Они молодые, работают первый год, после окончания Академии полиции. Они растерялись тогда и не смогли ответить на вопросы", - сказал Жиздан.

Он предложил политикам обращаться в МВД, руководство которого готово к сотрудничеству со всеми политическими силами.

Министр опроверг утверждения журналистов о том, что полиция обеспечивает охрану здания Демократической партии и запрещает парковать автомобили на близлежащих улицах. Постоянное дежурство экипажа Патрульной полиции вблизи офиса ДПМ он мотивировал тем, что рядом расположено и здание МВД Молдовы.

Отвечая на вопросы, глава МВД не согласился с тем, что в Кишиневе и на трассах страны слишком много автомобилей патрульной полиции.

"Это не так. Граждане хотят, чтобы полиции было еще больше. Это ведет к снижению количества нарушений и общему снижению уровня преступности. Лучше тратить средства на предупреждение нарушений, нежели на расследование преступлений. Мы хотим еще в пять раз увеличить количество патрулирующих на автомобилях, при каждом отделении полиции должен быть автомобиль", - подчеркнул министр.

Он отметил, что постепенно полицейских нужно будет заменить техническими средствами, как это происходит в других странах.

"В других странах полицию заменяют другими средствами - радарами, камерами, другой техникой. В настоящее время в Кишиневе камеры установлены на более 40 перекрестках, а на национальных трассах не работает ни одна камера. У нас сейчас есть проект, который предусматривает установку 730-740 камер, которые будут осуществлять мониторинг движения на национальных трасах. Пока для реализации проекта нет денег, но мы рассматриваем возможность государственно-частного партнерства", - сообщил Жиздан.