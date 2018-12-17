ПНЕ не будет участвовать в парламентских выборах и поддерживает блок ACUM

Партия Национального единства не будет участвовать в грядущих парламентских выборах. Об этом сообщил лидер формирования Анатол Шалару.

"После совместной оценки, принимая во внимание приход к власти пятой колонны, представленной Игорем Додоном и ПСРМ, а также резолюции европейских структур, которые констатировали деградацию правового государства и демократии в Молдове, политический совет ПНЕ принял решение не участвовать в парламентских выборах 2019 года, но поддерживать блок "ACUM", - сказал Шалару.

В то же время он подчеркнул, что не будет вести переговоры с избирательным блоком.

"Мы не намерены выдвигать своих кандидатов, не будем вести с переговоры по избирательным округам и о местах в списках, а поддержим посредством политических деклараций и предоставим всю необходимую помощь, за исключением финансовой", - заключил Шалару.