Апелляционная Палата оставила в силе решение первой инстанции об аресте Усатого

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции об аресте председателя "Нашей партии" Ренато Усатого, - сообщил адвокат политика Анатол Истрате.

Он сказал, что суд проигнорировал, как мнение Интерпола, так и аргументы, на основе, которых адвокаты выстраивали защиту Усатого.

"Слушания, в рамках которых рассматривалась отмена ареста в отношении Усатого, длились почти год. Столь длительный срок отчасти был продиктован халатностью прокуроров. Они предпочитали просто игнорировать слушания, не приходить на заседания. Как следствие, несколько из них были оштрафованы за неуважение к суду. Но общая тенденция, которая прослеживалась все это время - затягивание слушаний", - отметил Истрате.

Он напомнил, что решение суда первой инстанции было принято еще в сентябре.

"Тогда мы указывали в ходе слушаний, что инстанция проигнорировала констатацию Интерполом политического характера дела против главы НП, а также многочисленные свидетельства фигурантов уголовного дела. К примеру, в ноябре 2017 г. киллер Виталие Прока признался, что именно он является исполнителем попытки убийства финансиста Германа Горбунцова. Был и еще ряд показаний, которые не учли ни суд первой инстанции, ни АП", - подчеркнул адвокат.

По его словам, жалоба о незаконности мандата на предварительный арест Ренато Усатого, уже находится в производстве Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Нам не остается ничего, кроме как дождаться мотивационного решения АП и пополнить им заявление, поданное в ЕСПЧ", - отметил Истрате.

Он считает, что уголовное дело против председателя НП было возбуждено еще осенью 2016 г. по указанию координатора правящей коалиции Влада Плахотнюка. Сначала - по статье "Мошенничество". Впоследствии возбуждено еще одно дело по обвинению в организации убийства Горбунцова. Как первое, так и второе было возбуждено в разгар избирательной кампании по выборам президента Молдовы.

Лидер НП Ренато Усатый в целях безопасности еще в августе того же года уехал в Москву, где находится до сих пор, периодические обещая своим сторонникам вернуться в Молдову.