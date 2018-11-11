Павел Филип: Мы должны доказать, что мы активная сторона в приднестровском урегулировании

Текущий этап переговорного процесса по приднестровскому урегулированию обсуждался на заседании правительственной комиссии по реинтеграции страны во главе с премьер-министром Павлом Филипом. Премьер дал высокую оценку достигнутым результатам и рассказал о важности реализации подписанных протокольных решений и сохранении положительной динамики.

«В этом году количество встреч между политическими представителями увеличилось как минимум в три раза, а на уровне рабочих групп - более чем в два раза. Это значит, что есть активность. Мы должны доказать, что являемся активной стороной в приднестровском урегулировании и постоянно выдвигаем новые инициативы», - отметил премьер. В ходе заседания говорилось о положительных изменениях, зафиксированных в переговорном процессе в рамках существующих рабочих групп, в том числе в формате «5+2». Власти представили самые значительные достижения по договоренностям «Берлин плюс»: открытие фермерам доступа к сельскохозяйственным угодьям, расположенным в Дубоссарском районе, а также обеспечение свободного передвижения учеников и работников приднестровских учебных заведений с преподаванием на государственном языке. Теперь они могут передвигаться на основе ученических билетов и учительских удостоверений. Во время заседания обсуждались также принятые меры по реализации соглашения о доступе к международному дорожному движению транспортных средств из приднестровского региона, не связанных с коммерческой деятельностью. Был упрощен процесс выдачи нейтральных номерных знаков, в том числе были открыты представительства Агентства общественных услуг в Тирасполе и Рыбнице. Члены Комиссии обменялись мнениями по наиболее важным вопросам, которые предстоит решить до конца этого года. С этой целью власти предлагают организовать новую встречу в формате «5+2», а также представить новые инициативы, которые будут в интересах населения обоих берегов Днестра.

