Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Шалару: Предстоит определить, будем ли мы участвовать в этих выборах
    Председатель Партии национального единства Анатол Шалару говорит, что его формирование должно принять решение об участии ...
    29
    Адвокат Бэсеску: Гражданство отозвано исключительно по политическим причинам
    Адвокат бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску Андрей Бивол заявил, что является немыслимым утверждать, что гражданство ...
    70
    Воронин: Господин Канду, заканчивайте с фальсификацией
    Депутаты парламента начали свой рабочий день с внесения предложений по повестке дня. Однако ни одна из инициатив, предложенных ...
    183
    Канду: Майя Санду использует лживый повод во избежание слушаний следственной комиссии
    Фото: TVC21 Заявление Майи Санду, которая говорит, что придёт на слушания следственной комиссии по делу Open Dialog только, ...
    183
    Габурич: Крупнейший инвестиционный фонд ОАЭ заинтересован в инвестициях в Молдову
    Фото: TVC21 Крупнейший инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company проявил заинтересованность ...
    120
    Майя Санду требует заслушать себя в ходе открытого заседания
    Лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду была приглашена на слушания Следственной комиссии для выяснения ...
    211
    Чуря уверен, что возможности демократов по контролю Партии социалистов преувеличены. Кульминский возражает
    Возможности Демократической партии по контролю Партии социалистов преувеличены. Такое мнение высказал в понедельник ...
    205
    ЛДПМ предлагает вновь ввести явку, необходимую для признания выборов
    Фото: TVC21 Депутаты из фракции ЛДПМ предлагают вернуть в Кодекс о выборах положение, согласно которому выборы в избирательном ...
    108
    Андриан Канду: Президент Игорь Додон обижен на жизнь
    Председатель парламента Андриан Канду считает, что «президент Игорь Додон обижен на жизнь». Об этом спикер написал ...
    285
    ЛП и оппозиционные непарламентские партии сядут за стол переговоров
    Фото: TVC21 Председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что оппозиционные непарламентские проевропейские ...
    276

    • Шалару: Предстоит определить, будем ли мы участвовать в этих выборах

    09.11.2018 14:30 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Партии национального единства Анатол Шалару говорит, что его формирование должно принять решение об участии в парламентских выборах. 

    По словам политика, один из вариантов состоит в том, чтобы ПНЕ не участвовала в выборах, но поддерживала блок ПДС и ППДП. Анатол Шалару говорит, что окончательное решение будет принято на следующей неделе. Об этом он заявил в рамках передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

    „Для нас не важно иметь трех депутатов в парламенте, но для нас важно, чтобы и Партия социалистов не выиграла эти парламентские выборы, а нынешняя власть, чтобы не вернулась во главе государства после выборов. Для достижения этой цели все средства хороши”, - заявил Анатол Шалару.

    Политик говорит, что не принял приглашение Виталии Павличенко о формировании альянса между несколькими партиями, которые продвигают объединение, потому что идея создания этой платформы исходит от Владимира Плахотнюка с целью создания унионистского полюса, который крал бы голоса, но не вошел бы в парламент.

     

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca