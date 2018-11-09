Шалару: Предстоит определить, будем ли мы участвовать в этих выборах

Председатель Партии национального единства Анатол Шалару говорит, что его формирование должно принять решение об участии в парламентских выборах.

По словам политика, один из вариантов состоит в том, чтобы ПНЕ не участвовала в выборах, но поддерживала блок ПДС и ППДП. Анатол Шалару говорит, что окончательное решение будет принято на следующей неделе. Об этом он заявил в рамках передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

„Для нас не важно иметь трех депутатов в парламенте, но для нас важно, чтобы и Партия социалистов не выиграла эти парламентские выборы, а нынешняя власть, чтобы не вернулась во главе государства после выборов. Для достижения этой цели все средства хороши”, - заявил Анатол Шалару.

Политик говорит, что не принял приглашение Виталии Павличенко о формировании альянса между несколькими партиями, которые продвигают объединение, потому что идея создания этой платформы исходит от Владимира Плахотнюка с целью создания унионистского полюса, который крал бы голоса, но не вошел бы в парламент.