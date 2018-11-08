Воронин: Господин Канду, заканчивайте с фальсификацией

Депутаты парламента начали свой рабочий день с внесения предложений по повестке дня. Однако ни одна из инициатив, предложенных ПСРМ, ЛДПМ, ПЛ и ПКРМ не была поддержана.

Депутаты ПРСМ предложили провести слушания по поводу строительства Украиной Днестровской ГЭС, а также заслушать двух министров по вопросу о вакцинах. ЛДПМ предложила провести слушания по поводу высылки учителей сети лицеев «Orizont». Но ни одна из этих инициатив не получила поддержки. Единственное предложение, которое поддержали, сделал демократ Штефан Крянгэ.

«На все предложения, поступившие от социалистов и либерал-демократов, вы даже не посмотрели в зал, а говорите, что они не были поддержаны. Это фальсификация. Настоящая фальсификация! Здесь все записывается, и вы будете за это отвечать. Как только поступило предложение от этой коррумпированной и мафиозной фракции, и вдруг 30 человек прошли. В этом зале 93 человека. Сколько будет 93 поделить на два, господин Канду? Почему вы не считаете? Предложение с Днестром прошло! Проголосовала вся та часть, эта часть, и мы проголосовали. Вы не посчитали голоса. Я прошу вас, заканчивайте с фальсификациями хотя бы в конце вашего мандата. Четырех лет достаточно», - сказал Владимир Воронин.