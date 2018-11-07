Канду: Майя Санду использует лживый повод во избежание слушаний следственной комиссии

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Заявление Майи Санду, которая говорит, что придёт на слушания следственной комиссии по делу Open Dialog только, если заседание будет открытым - лживый повод избежать слушаний как таковых. В этом уверен председатель парламента Андриан Канду.

Спикер написал в Facebook, что лидер ПДС пытается таким образом спровоцировать членов комиссии нарушить закон, поскольку знает, что информация правоохранительных органов страны и зарубежья носят конфиденциальный характер и особый режим ее использования.

"Возможно, Ваши юристы хорошо справились с задачей и сообщили Вам, что по закону комиссия не может предоставить Вам публично информацию. Поэтому, обуславливая свое участие в слушаниях проведением открытого заседания, Вы успешно блокируете слушания. Я подтверждаю Вам, это действительно так, если именно это является Вашей целью", - написал Канду.

Председатель парламента пояснил, что члены Следственной комиссии обязаны предоставить Майе Санду конфиденциальную информацию, полученную от властей страны и зарубежья. Но это может быть сделано только в формате закрытого заседания, поскольку часть этой информации носит юридический характер (и закон в этом смысле очень строг), которая может затрагивать в том числе граждан и организации других стран, а с другой стороны, может потребоваться и специальная авторизация определенных структур. "В случае проведения открытого заседания, парламентарии, члены Следственной комиссии нарушат закон и будут обязаны понести за это ответственность. А может именно этого Вы и хотите?", - спросил Канду, обратившись к Майе Санду.

И все же Следственная комиссии обязана предоставить лидеру ПДС собранную информацию и задать ей вопросы по делу, чтобы информация была более полной, а Майя Санду имела возможность высказать свое мнение. Дискуссия будет записана в соответствии с законом и отражена в финальном отчете, чтобы в итоге общество было корректно и полностью проинформировано.