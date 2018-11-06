Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду требует заслушать себя в ходе открытого заседания

    06.11.2018 17:04 TVC21 Новости - Политика

    Лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду была приглашена на слушания Следственной комиссии для выяснения обстоятельств вмешательства во внутреннюю политику Молдовы Фонда «Open Dialog».

    Санду, однако, просила о назначении публичных слушаний, чтобы она могла донести свою точку зрения до всех граждан, а не выступать за закрытыми дверьми, как решили члены комиссии. Депутаты откладывают слушания о Фонде «Open Dialog».

    «Так называемая следственная комиссия, расследующая предполагаемое незаконное финансирование PAS, подтвердив свое участие в публичном мероприятии в Европейском парламенте по приглашению некоторых из самых важных членов ЕП, решила пригласить меня на закрытые слушания. Организация закрытого заседания показывает, что парламент не заинтересован в том, чтобы узнать правду или обеспечить право людей на информацию. Если бы законодатели интересовались истиной, то они проводили публичные слушания с присутствием прессы, чтобы граждане Республика Молдова были полностью проинформированы», - отреагировала Майя Санду.

    Слушания по выяснению обстоятельств вмешательства во внутреннюю политику Фонда «Open Dialog» были отложены сегодня на следующую неделю, поскольку некоторые из приглашенных не смогли присутствовать на слушаниях.

     

       

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