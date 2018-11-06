Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чуря уверен, что возможности демократов по контролю Партии социалистов преувеличены. Кульминский возражает

    06.11.2018 16:59 TVC21 Новости - Политика

    Возможности Демократической партии по контролю Партии социалистов преувеличены. Такое мнение высказал в понедельник в эфире программы «Главное» политолог Корнелиу Чуря.

    По его словам, в сценарии, при котором ПСРМ после выборов создаст коалицию с ДПМ, есть некоторая искусственность, поскольку, даже с учетом всех подозрений в сговоре с демократами, партию президента Додона нельзя назвать "карманной".

    "ПСРМ наберет приличное количество голосов и будет претендовать на единоличное лидерство после выборов. Второй момент заключается в том, что многие преувеличивают возможности ДПМ и полностью отрицают возможность сюрпризов после выборов", - отметил политолог.

    Чуря считает, что даже если допустить существование некоторого давления демократов на Додона, то желание президента выйти из данной ситуации - очевидно.

    Противоположного мнения придерживается глава Института стратегических инициатив Владислав Кульминский, считая, что "на левом фланге сложилась комфортная ситуация, где для ПСРМ и Партии Шора созданы тепличные условия для монополизации фланга и сбора голосов".

    "С этими партиями будет легко договариваться в следующем парламенте, поскольку это "карманные партии", голоса которых пойдут в общую копилку создания коалиции для сохранения ДПМ у власти", - уверен он.

     

       

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