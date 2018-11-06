Чуря уверен, что возможности демократов по контролю Партии социалистов преувеличены. Кульминский возражает

Возможности Демократической партии по контролю Партии социалистов преувеличены. Такое мнение высказал в понедельник в эфире программы «Главное» политолог Корнелиу Чуря.

По его словам, в сценарии, при котором ПСРМ после выборов создаст коалицию с ДПМ, есть некоторая искусственность, поскольку, даже с учетом всех подозрений в сговоре с демократами, партию президента Додона нельзя назвать "карманной".

"ПСРМ наберет приличное количество голосов и будет претендовать на единоличное лидерство после выборов. Второй момент заключается в том, что многие преувеличивают возможности ДПМ и полностью отрицают возможность сюрпризов после выборов", - отметил политолог.

Чуря считает, что даже если допустить существование некоторого давления демократов на Додона, то желание президента выйти из данной ситуации - очевидно.

Противоположного мнения придерживается глава Института стратегических инициатив Владислав Кульминский, считая, что "на левом фланге сложилась комфортная ситуация, где для ПСРМ и Партии Шора созданы тепличные условия для монополизации фланга и сбора голосов".

"С этими партиями будет легко договариваться в следующем парламенте, поскольку это "карманные партии", голоса которых пойдут в общую копилку создания коалиции для сохранения ДПМ у власти", - уверен он.