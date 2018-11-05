ЛП и оппозиционные непарламентские партии сядут за стол переговоров

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Председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что оппозиционные непарламентские проевропейские партии страны откликнулись на призыв либералов сесть за стол переговоров и обсудить вопрос об участии в следующих парламентских выборах.

Об этом лидер ЛП заявил в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8.

„Мне было ясно с самого начала, что мы не сформируем избирательный блок. Мы говорим о координации избирательными округами, то есть поддержки депутатов, чтобы мы не боролись между собой и в результате, чтобы к власти прошли социалисты или ДПМ, или человек Плахотнюка. У нас есть 51 округ. Мы уже направили наше приглашение, мы встретимся”, - сказал политик.

Либеральная партия объявила на заседании Политического бюро партии, что было принято решение „о настоятельной необходимости начать процесс переговоров с оппозиционными непарламентскими проевропейскими партиями ПДС и ППДП, а также с ЛДПМ - парламентской партией, которая в своём статусе наметила цель Объединения”.

В то же время, ПДС и ППДП объявили, что будущий блок будет состоять из этих двух партий плюс представители гражданского общества, но формирования открыты для обсуждения и с представителями других политических партий, которые пройдут тест неподкупности.