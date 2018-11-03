Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Чеботарь: Если Андрей Нэстасе нарушит закон, он не будет зарегистрирован в качестве кандидата

    03.11.2018 13:46 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь утверждает, что, если лидер ППДП Андрей Нэстасе нарушит закон, не исключено, что он не будет зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих парламентских выборах.

    Так вице-председатель Демпартии прокомментировал некоторые высказывания, появившиеся в публичном пространстве по поводу перспективы того, что Андрей Нэстасе не будет зарегистрирован. Комментарии прозвучали в рамках передачи „Главное”.

    В то же время Владимир Чеботарь отметил, что не будет баллотироваться ни в одном одномандатном округе: „Для меня подготовлены многие другие задачи, поэтому я не буду выдвигать свою кандидатуру ни в одном избирательном округе”.

    По его словам, для того, чтобы баллотироваться по округам, претендент на должность депутата должен находиться на местах и сотрудничать с людьми постоянно. „Каждый день я встречаюсь с гражданами, но делаю это вечером. Но, чтобы выиграть выборы в округе, кандидат не только должен проводить весь день на местах, но и ночи”, - сказал вице-председатель ДПМ в ходе передачи „Главное”.

    Владимир Чеботарь отметил, что ДПМ подготовила списки кандидатов на следующие парламентские выборы, но в них могут быть внесены еще изменения. Демократ говорит, что ДПМ представит кандидатов в соответствии с законодательством.

    По его словам, выходит, что те, кто уже представляет своих кандидатов, нарушают закон. Вице-председатель ДПМ добавил, что помимо этого нарушения, есть и многие другие.

    Обновлено ( 03.11.2018 13:50 )  

       

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