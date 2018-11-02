Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Влад Батрынча: Молдова нуждается в одной правящей партии, в противном случае исчезнет
    Молдова больше не нуждается в правящих коалициях, потому что это приведет к исчезновению государства. Необходимо, чтобы ...
    8
    Нэстасе про предложение Гимпу: Нельзя заключать союз с человеком, который предавал
    Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе не хочет вступать в одну коалицию с Михаем Гимпу. ...
    28
    Сильвия Раду: Семейные врачи будут получать не менее 30 тысяч леев в месяц
    Фото: TVC21 Согласно новым правилам организации первичной медицинской помощи, семейные врачи будут независимыми от клиник ...
    48
    Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными
    Усилия Европейского союза, направленные на совершенствование норм и правил по предупреждению и борьбе с отмыванием ...
    56
    Филип: Европейский путь является приоритетным для Молдовы
    Премьер-министр Павел Филип заявил, что "европейский путь является приоритетным для Молдовы". Об этом он заявил ...
    61
    Михай Гимпу: Никаких фильтров проходить не буду
    Михай Гимпу категорически против фильтра целостности, предложенного блоком ACUM. Он отказывается от прохождения данной ...
    154
    Игорь Додон: Мы не можем себе позволить дружить с кем-то против кого-то
    Североатлантический альянс не должен быть в Молдове, нейтральный статус является принципиальной позицией страны. ...
    49
    Майя Санду: Новый избирательный блок будет сформирован только из двух партий
    Лидер ПДС Майя Санду отреагировала на предложение ЛП о переговорах по парламентским выборам, которые состоятся 24 февраля ...
    161
    Андрей Нэстасе: Нам не дадут принять участие в выборах
    Лидер политической платформы «DA» Андрей Нэстасе, заявил, что во время визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа ...
    255
    Павел Филип полетел в Беларусь первым прямым рейсом Кишинев-Минск
    С почти часовым опозданием самолет, который совершил первый прямой авиарейс по маршруту Кишинев-Минск, приземлился в ...
    142

    • Нэстасе про предложение Гимпу: Нельзя заключать союз с человеком, который предавал

    02.11.2018 16:25 TVC21 Новости - Политика

    Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе не хочет вступать в одну коалицию с Михаем Гимпу. По его словам, нельзя заключать союз «с человеком, который предавал».

    «Мы открыты ко всем добросовестным людям, но Гимпу к ним не относится. Я сейчас из Кэлэраша. Люди ненавидят Гимпу больше, чем Рошку, потому что он их предал. Как я могу заключать союз с человеком, который предавал?», — заявил Нэстасе, комментируя предложение ЛП к ПДС, Платформе DA и ЛДПМ о возможном объединении сил на парламентских выборах.

    В то же время он добавил, что ведет переговоры «с людьми из Либеральной партии» и готов привлечь их в блок ACUM, сформированный вместе с ПДС.

    Председатель Платформы DA прокомментировал вчерашнее заявление Гимпу, обращенное к Майе Санду. Тогда политик заявил, что Майя Санду «пусть фильтруется с кем хочет, но только не со мной. Это позор». По словам Нэстасе, после таких слов он бы на месте Санду никогда бы не вел переговоры с либералом.

     

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca