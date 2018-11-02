Нэстасе про предложение Гимпу: Нельзя заключать союз с человеком, который предавал

Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе не хочет вступать в одну коалицию с Михаем Гимпу. По его словам, нельзя заключать союз «с человеком, который предавал».

«Мы открыты ко всем добросовестным людям, но Гимпу к ним не относится. Я сейчас из Кэлэраша. Люди ненавидят Гимпу больше, чем Рошку, потому что он их предал. Как я могу заключать союз с человеком, который предавал?», — заявил Нэстасе, комментируя предложение ЛП к ПДС, Платформе DA и ЛДПМ о возможном объединении сил на парламентских выборах.

В то же время он добавил, что ведет переговоры «с людьми из Либеральной партии» и готов привлечь их в блок ACUM, сформированный вместе с ПДС.

Председатель Платформы DA прокомментировал вчерашнее заявление Гимпу, обращенное к Майе Санду. Тогда политик заявил, что Майя Санду «пусть фильтруется с кем хочет, но только не со мной. Это позор». По словам Нэстасе, после таких слов он бы на месте Санду никогда бы не вел переговоры с либералом.