Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Михай Гимпу: Никаких фильтров проходить не буду

    01.11.2018 17:02 TVC21 Новости - Политика

    Михай Гимпу категорически против фильтра целостности, предложенного блоком ACUM. Он отказывается от прохождения данной процедуры, заявляя, что и он, и кандидаты ЛП не будут подвергаться никакому фильтру.

    «Какой фильтр? Почему я должен проходить фильтр Майи Санду, когда я принес вам румынский язык, обучение в Румынии ...? Она проголосовала, чтобы Канду стал председателем парламента, а не я. Пусть фильтруют кого хотят, но не меня. Ни один из кандидатов ЛП не будет проходить через фильтры. Это манипуляция гражданами. О какой целостности она говорит, когда она была членом правительства, которое ничего не смогло сделать», - сказал Михай Гимпу.

    По мнению лидера либералов Михая Гимпу, ПДС и ППДП не получат большинства на следующих парламентских выборах, поэтому он предложил оппозиционным партиям работать вместе, но без того чтобы не проходить фильтры целостности.

    «Понятно, что у этих двух партий не будет большинства. В избирательном округе самые большие шансы у ДПМ и ПСРМ. Будут и независимые кандидаты, и независимые кандидаты от ДПМ, когда нас будет по 10-15 в избирательном округе, г-жа Санду надеется получить полезный голос? Нет, полезный голос возможен только на президентских и местных выборах», - сказал Михай Гимпу, передает unimedia.info.

    Он также отметил, что Майя Санду еще не ответила на его предложение о сотрудничестве.

     

       

       

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