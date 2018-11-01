Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Новый избирательный блок будет сформирован только из двух партий

    01.11.2018 11:05 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ПДС Майя Санду отреагировала на предложение ЛП о переговорах по парламентским выборам, которые состоятся 24 февраля 2019 года.

    Она уточнила, что все стороны, заинтересованные в защите законных прав и интересов граждан, приветствуются в команде, однако избирательный блок будет сформирован только из двух партий.

    «Соглашение о создании будущего избирательного блока будет подписано лишь двумя партиями - ПДС и ППДП, но мы также открыты для других политформирований, которые могут предложить потенциальных кандидатов», - сказала Майя Санду в эфире ток-шоу "Punctul pe Azi".

    Говоря о предложении либералов, Санду заявила, что есть определенные условия для всех, кто хочет присоединиться.

    "Граждане Республики Молдова должны быть уверены в том, что кандидаты, которых мы предлагаем, - достойные люди. Первое условие - нетерпимость к коррупции, в частности, к политической. Это пространство для всех, кто будет работать в интересах гражданина", - заключила Санду.

    Напомним, что ранее ЛП предложила ПДС, ППДП и ЛДПМ сесть за стол переговоров с целью формирования избирательного блока.

     

       

       

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