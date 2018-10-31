Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Путин: Россия придает серьезное значение развитию российско-молдавских отношений

    31.10.2018 17:42 TVC21 Новости - Политика

    Россия придает серьезное значение развитию отношений с Молдовой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном.

    "В начале нашей беседы хотел бы отметить, что Россия придает серьезное значение развитию российско-молдавских отношений, считаем Молдавию одним из наших приоритетных партнеров на пространстве СНГ", — сказал Путин.

    Он отметил, что за последние годы, благодаря, в том числе, личным усилиям Додона, ситуация в сфере торгово-экономических связей меняется, открываются значительное количество предприятий винодельческой, плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок.

    Путин отметил, что продолжается тенденция роста товарооборота, в этой сфере отношения развиваются поступательно.

    Обновлено ( 31.10.2018 17:45 )  

       

       

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